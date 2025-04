The Couple i concorrenti parlano della finale | sanno qualcosa che il pubblico ignora?

I concorrenti di The Couple parlano della finale, convinti che sarà nella prima settimana di giugno. The Couple, la trasmissione condotta da Ilary Blasi, è in grossa difficoltà. Infatti, lo show al debutto ha collezionato il 18,55% di share, un risultato deludente, ma alla seconda puntata le cose sono andate addirittura peggio con il 13% di share e solamente 1,5 milioni di telespettatori. Da quel momento, si è fatta largo l'ipotesi di una chiusura anticipata del programma. Infatti, l'ex firma di TvBlog, Hit, ha scritto: "All'inizio erano previste otto puntate, ma visto lo share, il nuovo programma di Ilary Blasi potrebbe chiudere prima. In una sola puntata sono scesi di ben cinque punti di share.

