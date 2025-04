The Couple i concorrenti parlano della finale del reality game | ecco cosa hanno rivelato

Couple - Una vittoria per due verso una chiusura anticipata? A poche ore dalla terza puntata, che andrà in onda stasera, i concorrenti si sono sbilanciati sulla finalissima del reality game condotto da Ilary Blasi. Comingsoon.it - The Couple, i concorrenti parlano della finale del reality game: ecco cosa hanno rivelato Leggi su Comingsoon.it The- Una vittoria per due verso una chiusura anticipata? A poche ore dalla terza puntata, che andrà in onda stasera, isi sono sbilanciati sulla finalissima delcondotto da Ilary Blasi.

The Couple, i concorrenti parlano del Grande Fratello e nessuno censura: ecco perché - Un reality nel reality. A The Couple si parla del Grande Fratello. “Ha vinto chi non doveva vincere e nessuno si aspettava che vincesse” ha commentato Giorgia Villa, “Perché l’altra è stata amata dal primo giorno” ha ribattuto Irma Testa. Il riferimento delle due concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi - in coppia rispettivamente con Laura Maddaloni e Lucia Testa - è nel primo caso a Jessica Morlacchi, fresca vincitrice del Grande Fratello 18, e nel secondo ad Helena Prestes. 🔗quotidiano.net

I concorrenti di The Couple parlano di papa Francesco, ma la regia censura e toglie l'audio: di cosa parlavano - La morte di papa Francesco ha stravolto le cronache mediatiche e la normale programmazione di questi giorni, segnati da un incessante aggiornamento sui riti tradizionali seguenti alla morte del pontefice. Anche il reality The Couple in onda h 24 su Mediaset Extra e su Mediaset Infinity è stato... 🔗europa.today.it

A The Couple i concorrenti parlano di Jessica Morlacchi, vincitrice del GF: “I followers sui social non contano” - Alcuni concorrenti di The Couple hanno commentato la recente vittoria di Jessica Morlacchi al Grande Fratello. "Ha vinto chi nessuno si aspettava vincesse", ha spiegato Giorgia Villa. "Se dovesse essere così, chi ha più followers vince", è invece la teroia di Antonino Spinalbese, con cui gli altri non sono d'accordo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

