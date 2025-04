The couple Elena Barolo e Thais Wiggers eliminate | è la prima coppia fuori dal gioco le percentuali del televoto

Elena Barolo e Thais Wiggers a The Couple - Dopo Shaila Gatta al Grande Fratello, altre due veline si apprestano ad abitare la Casa, ma di The Couple. Nel reality per coppie condotto da Ilary Blasi andranno insieme a caccia del milione di euro in palio Elena Barolo e Thais Souza Wiggers. Con loro si completa il cast del nuovo programma di Canale 5 (qui il regolamento), che vede in gara anche una coppia di non famosi; chi sono lo ha anticipato Davide Maggio: Danilo e Fabrizio Mileto. 🔗davidemaggio.it

The Couple: Scandali e Confidenze tra Thais Wiggers ed Elena Barolo che Svelano i Segreti del Cast - Sei pronto per un'immersione nel mondo di The Couple - Una vittoria per due? Preparati, perché le prime dinamiche sono già incandescenti! Thais Wiggers ed Elena Barolo, avvolte in lenzuola rosa, si abbandonano a confidenze notturne, rivelando le loro prime impressioni sul resto del cast. Elena Contro Laura: Un'Inimicizia Nata Sotto i Riflettori Elena non si fida di Laura, percependo la sua personalità come 'spigolosa' e poco sincera. 🔗mistermovie.it

The Couple, Elena Barolo si sbilancia su Laura Maddaloni: "Non mi fido perché..." - Nella Casa di The Couple sono nate le prime simpatie e antipatie. L'ex velina Elena Barolo, infatti, non è riuscita a nascondere i suoi dubbi e perplessità sul comportamento della sportiva Laura Maddaloni. 🔗comingsoon.it

The couple, Elena Barolo e Thais Wiggers eliminate: è la prima coppia fuori dal gioco, le percentuali del televoto - La puntata di The Couple trasmessa lunedì 28 aprile ha portato a un verdetto importante: la prima eliminazione. A sfidarsi sono state due coppie: Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco contro Thais ... 🔗fanpage.it

Eliminati The Couple, puntata 28 aprile 2025/ Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco i più a rischio - Eliminati The Couple, puntata 28 aprile 2025: al televoto ci sono Jasmine e Pierangelo, Thais ed Elena. Ecco perché rischiano le ex veline. 🔗ilsussidiario.net

Manila Nazzaro contro Elena Barolo: tensione nella casa di The Couple - Tensioni crescenti nel reality "The Couple": Manila Nazzaro critica Elena Barolo per i suoi comportamenti rumorosi, mentre le nomination imminenti promettono di accrescere ulteriormente il clima di ri ... 🔗ecodelcinema.com