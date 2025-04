The Couple chi è uscito ieri sera lunedì 28 aprile 2025? | Video Mediaset

Couple, chi è uscito ieri sera lunedì 28 aprile 2025? Durante la terza puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Pierangelo e Jasmine e le ex veline Thais e Elena?Chi è stato eliminato a The Couple? Puntata del 28 aprile 2025A The Couple – Una vittoria per due è arrivato il momento di scoprire il primo verdetto delle nomination, ma prima Ilary Blasi domanda ai concorrenti chi vorrebbero fuori e chi dentro. Le prime a rispondere sono le sorelle Boccoli "preferiremmo dentro Pierangelo e Jasmine", mentre Manila e Stefano rivelano "è dura, ma per quanto riguarda me ho avuto un cambio completo nei confronti di Thais con cui ho stretto un legame bellissimo. Ci siamo conosciuti come donne e mamma, Elena non l'ho mai capita, non la riesco a inquadrare".

