The Couple 2025 scontro tra le sorelle Brigitte e Benedicta Boccoli | cosa è successo? | Video Mediaset

Couple 2025 crescono le tensioni e anche le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli hanno un momento di crisi. Le due discutono animatamente per una prova: cosa è successo?

Scatta lo scontro tra le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli nella casa di The Couple 2025 – Una vittoria per due. Le due showgirl arrivano ai ferri corti durante la preparazione di una prova che mette in difficoltà Benedicta che scoppia con la sorella Brigitta.

"Qui dentro siamo in una bolla e questa prova era diventato il senso della mia vita, la volevo sveglia e poi ci scontriamo. Io sono molto competitiva, state attenti" – dice Benedicta. Dal canto suo Brigitta replica: "mi ha trattato male, mi sono sentita attaccata. In puntata vado forte, in settimana un pò meno".

