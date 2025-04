Tessiamo la Pace | a Casal Velino Marina un evento contro la guerra e a sostegno di Gaza

Casal Velino Marina, 3 maggio 2025 – Un appuntamento per intrecciare fili di speranza e dire un deciso "no" alla guerra: sabato 3 maggio alle ore 17, in Piazza Marconi a Casal Velino Marina, si terrà l'iniziativa "Tessiamo la Pace", promossa da un coordinamento spontaneo di associazioni cilentane.

