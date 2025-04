Tesla Cybercab l’ultima speranza per l' azienda di Musk?

Musk, che ora sembra voler puntare forte su robotaxi e guida autonoma Wired.it - Tesla Cybercab, l’ultima speranza per l'azienda di Musk? Leggi su Wired.it Gli ultimi risultati deludenti certificano la crisi della casa di auto elettriche di Elon, che ora sembra voler puntare forte su robotaxi e guida autonoma

Tesla CyberCab - Ci si prepara per il nuovo Tesla CyberCab? Lo scorso 10 ottobre 2024 Elon Musk ha presentato al mondo il suo nuovo CyberCab, un robotaxi senza sterzo né pedali che può portarci da un punto A a uno B ... 🔗auto.everyeye.it

I dazi di Trump ostacolano la produzione del Tesla Cybercab - I dazi imposti dal Presidente americano ostacolano la produzione del Cybercab di Tesla per il mercato domestico. Cosa farà ora Musk? 🔗msn.com

