Oblivion Remastered nasconde più segreti di quanto i giocatori si aspettassero. Alcuni utenti hanno scoperto come uscire dai confini ufficiali della mappa di Cyrodiil, spingendosi verso territori inesplorati come Skyrim, Valenwood e, soprattutto, Hammerfell, la regione che secondo molti rumor sarà l’ambientazione principale di The Elder Scrolls 6. Questo exploit, realizzato senza l’uso di trucchi, mod o glitch, sta entusiasmando la community di lunga data.L’utente di Reddit GnoblinXD ha documentato il suo viaggio oltre Cyrodiil, mostrando come sia possibile raggiungere Hammerfell aggirando Anvil e proseguendo verso ovest. Anche se queste aree non sono completamente dettagliate — Valenwood, per esempio, appare arida e spoglia — Hammerfell sorprende con foreste fitte e ambientazioni più curate del previsto. Game-experience.it - TES 4: Oblivion Remastered, i giocatori escono dalla mappa ed esplorano Hammerfell, la regione di TES 6 Leggi su Game-experience.it Il mondo di The Elder Scrolls 4:nasconde più segreti di quanto isi aspettassero. Alcuni utenti hanno scoperto come uscire dai confini ufficiali delladi Cyrodiil, spingendosi verso territori inesplorati come Skyrim, Valenwood e, soprattutto,, lache secondo molti rumor sarà l’ambientazione principale di The Elder Scrolls 6. Questo exploit, realizzato senza l’uso di trucchi, mod o glitch, sta entusiasmando la community di lunga data.L’utente di Reddit GnoblinXD ha documentato il suo viaggio oltre Cyrodiil, mostrando come sia possibile raggiungereaggirando Anvil e proseguendo verso ovest. Anche se queste aree non sono completamente dettagliate — Valenwood, per esempio, appare arida e spoglia —sorprende con foreste fitte e ambientazioni più curate del previsto.

