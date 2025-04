Terrore in Italia l’autobus avvolto dalle fiamme | a bordo oltre 30 ragazzi

bordo c’erano una trentina di studenti tra i 15 e i 17 anni, oltre al conducente. Il gruppo stava tornando a casa da scuola quando è stato improvvisamente allertato dalla presenza di fumo proveniente dal veicolo. In pochi istanti, il conducente ha deciso di fermarsi, far scendere tutti e mettere in salvo i ragazzi, che sono rimasti illesi.L’episodio è avvenuto a Villa del Conte, in via Corse, nel cuore dell’Alta Padovana. l’autobus, appartenente alla flotta BusItalia e in servizio sulla tratta extraurbana, è stato completamente avvolto dalle fiamme subito dopo l’evacuazione. Thesocialpost.it - Terrore in Italia, l’autobus avvolto dalle fiamme: a bordo oltre 30 ragazzi Leggi su Thesocialpost.it Momenti di grande tensione si sono vissuti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 aprile, quando un autobus pieno di studenti è andato improvvisamente a fuoco. Il mezzo stava svolgendo un normale servizio di rientro scolastico, ma qualcosa è andato storto. Grazie al sangue freddo dell’autista, la situazione non si è trasformata in tragedia.Ac’erano una trentina di studenti tra i 15 e i 17 anni,al conducente. Il gruppo stava tornando a casa da scuola quando è stato improvvisamente allertato dalla presenza di fumo proveniente dal veicolo. In pochi istanti, il conducente ha deciso di fermarsi, far scendere tutti e mettere in salvo i, che sono rimasti illesi.L’episodio è avvenuto a Villa del Conte, in via Corse, nel cuore dell’Alta Padovana., appartenente alla flotta Buse in servizio sulla tratta extraurbana, è stato completamentesubito dopo l’evacuazione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Preoccupano le aggressioni agli autisti di autobus", Fratelli d'Italia presenta un'interpellanza - "Cresce la preoccupazione per la sicurezza sugli autobus Start Romagna, dopo l'ultimo episodio di violenza avvenuto l'11 gennaio scorso". A sollevare la questione in consiglio comunale è il consigliere Nicholas Pellegrini (Fratelli d'Italia), che ha presentato un'interpellanza alla giunta. Il... 🔗cesenatoday.it

Roma, autobus avvolto dalle fiamme - Roma, 15 febbraio 2025 – La sala operativa del comando di Roma, nel pomeriggio di oggi alle ore 17.30 circa ha inviato in Viale Arturo Martini incrocio con Via Portuense le squadre dei Vigili del fuoco dell’EUR 11/A e della Pisana 4/A con al seguito una Autobotte per l’incendio di un autobus ex Roma TPL gestito da BIS, andato completamente a fuoco. Non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia di Roma Capitale 🔗ilfaroonline.it

Italia – Autobus esce di strada e si ribalta in una scarpata: a bordo tante persone - Nel primo pomeriggio del 21 febbraio, un autobus di linea che trasportava due passeggeri e il conducente è uscito di strada lungo la strada provinciale 201 a Pietralunga, in provincia di Perugia, ribaltandosi e finendo su un fianco in una scarpata.Leggi anche: Bimbo morso dal cane, un’altra tragedia in Italia: l’orrore in casa all’improvviso Fortunatamente, le tre persone a bordo sono riuscite a uscire dal mezzo senza l’aiuto dei soccorsi e, stando alle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, hanno riportato solo ferite lievi. 🔗thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

