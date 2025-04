Terremoto nuova scossa in Italia poco fa | cosa succede

Terremoto, nuova scossa in Italia poco fa: cosa succede. Oggi – lunedì 28 aprile – è stata avvertita una scossa sismica di magnitudo 2.4, destando preoccupazione tra gli abitanti. Qual è la situazione.Terremoto, paura per la scossa di magnitudo 2.4Il fenomeno è stato rilevato intorno alle prime ore del mattino di oggi. Il sisma è stato individuato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) situata a Roma. La profondità registrata è di 9 chilometri, un parametro che spesso incide sulla percezione del movimento da parte della popolazione. Terremoto in Friuli, l'epicentro in provincia di UdineFortunatamente, nonostante l'evento sia stato avvertito in maniera chiara dai residenti locali, non sono stati segnalati danni a edifici o persone. Le autorità locali, in collaborazione con l'INGV, stanno continuando a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

