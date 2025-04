Terremoto in provincia di Udine scossa di magnitudo 2 4

Terremoto oggi lunedì 28 aprile nella provincia di Udine. La scossa, di magnitudo 2.4, è stata registrata dall'Ingv alle 7 in provincia di Udine. I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati quelli di Raveo, Ovaro, Ampezzo, Socchieve ed Enemonzo.

