Terremoto in provincia di Udine | la scossa da 2 4 avvertita in 5 zone

Udine - La terra trema in provincia di Udine. Questa mattina, 28 aprile, intorno alle 7, è stata registrata dall'Ingv una scossa di magnitudo 2.4.I territori più vicini. Ilgazzettino.it - Terremoto in provincia di Udine: la scossa da 2.4 avvertita in 5 zone Leggi su Ilgazzettino.it - La terra trema indi. Questa mattina, 28 aprile, intorno alle 7, è stata registrata dall'Ingv unadi magnitudo 2.4.I territori più vicini.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4 - (Adnkronos) – Terremoto oggi lunedì 28 aprile nella provincia di Udine. La scossa, di magnitudo 2.4, è stata registrata dall'Ingv alle 7 in provincia di Udine. I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati quelli di Raveo, Ovaro, Ampezzo, Socchieve ed Enemonzo. —[email protected] (Web Info) L'articolo Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4 proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4 - (Adnkronos) – Terremoto oggi lunedì 28 aprile nella provincia di Udine. La scossa, di magnitudo 2.4, è stata registrata dall'Ingv alle 7 in provincia di Udine. I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati quelli di Raveo, Ovaro, Ampezzo, Socchieve ed Enemonzo. —[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

Scossa di terremoto in provincia di Potenza: magnitudo 4,2 avvertita dalla popolazione - Una scossa di terremoto di magnitudo 4,2 è stata registrata oggi, martedì 18 marzo, nella provincia di Potenza. Il sisma si è verificato alle 10:01, con epicentro a Vaglio Basilicata, nel Potentino, a una profondità di 14,3 chilometri. I dati iniziali forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) avevano indicato una magnitudo compresa tra 4 e 4,5. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, non solo a Potenza, ma anche in altre aree della Basilicata. 🔗laprimapagina.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4; Terremoto, scossa di magnitudo 2.4 in provincia di Udine; Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4; Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4 a Raveo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Terremoto in provincia di Udine: la scossa da 2.4 avvertita in 5 zone - UDINE - La terra trema in Provincia di Udine. Questa mattina, 28 aprile, intorno alle 7, è stata registrata dall'Ingv una scossa di ... 🔗msn.com

Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4 a Raveo - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 si è verificata a Raveo, in provincia di Udine. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma a una profondità di 9 km. 🔗rainews.it

Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4 - I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati quelli di Raveo, Ovaro, Ampezzo, Socchieve ed Enemonzo ... 🔗adnkronos.com