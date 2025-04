Terni partono i lavori in via della Lince | pronte entro giugno le barriere paramassi

lavori per la messa in sicurezza di via della Lince. A renderlo noto l'ufficio grandi opere e infrastrutture. Si tratta di lavori di installazione di barriere paramassi, secondo il progetto approvato con la delibera di giunta di marzo, finanziato con fondo di. Ternitoday.it - Terni, partono i lavori in via della Lince: pronte entro giugno le barriere paramassi Leggi su Ternitoday.it Hanno preso il via lunedì 28 aprile iper la messa in sicurezza di via. A renderlo noto l'ufficio grandi opere e infrastrutture. Si tratta didi installazione di, secondo il progetto approvato con la delibera di giunta di marzo, finanziato con fondo di.

