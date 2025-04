Terna forma i suoi ingegneri per la transizione energetica

Terna, in collaborazione con il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari. La Rete è stata presenta nella sede del Gruppo, alla presenza, fra gli altri di Stefano Paolo Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, di Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, di Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari e di Daniele Amati, direttore risorse umane di Terna. "La transizione energetica va affrontata in termini sia strategici che tattici, richiedendo investimenti sia infrastrutturali che di formazione di competenze, poiché include svariati aspetti di tipo scientifico, tecnologico e normativo", sottolinea Corgnati. "Le università tecnologiche come i Politecnici possono, e devono, quindi mettersi a disposizione della comunità per creare, attraverso reti sinergiche, competenze specifiche trasversali in modo da catalizzarle per arrivare a raggiungere più rapidamente questa transizione – spiega – Per noi è una straordinaria occasione di collaborazione, altamente qualificata, che mette al centro l'alta formazione, per il nostro Ateneo legata strettamente all'attività di ricerca, in questo caso al servizio del sistema elettrico del Paese".

