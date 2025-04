Teppisti prendono a calci il cancello della metro la denuncia di un residente

I difensori prendono a calci Mbappé e l’Equipe si preoccupa: “gli arbitri non lo difendono” - L’Equipe si preoccupa per Mbappé. L’attaccante del Real Madrid ha segnato nell’ultima partita contro l’Osasuna il momentaneo vantaggio. Secondo il quotidiano francese, se l’arbitro avesse sanzionato prima i falli, Mbappè sarebbe stato più pericoloso. E forse il Real avrebbe portato a casa i tre punti. Invece è finita 1-1 con Mbappé piuttosto irritato per gli innumerevoli calci presi. Leggi anche: Il cambio magico di Ancelotti e il gol di Mbappé col tiro sbagliato: il Real Madrid non si arrende mai Più Mbappé diventa pericoloso, più colpi riceve dai difensori Scrive l’Equipe: “Il ... 🔗ilnapolista.it

Prima aggrediscono una ragazza su un autobus, quindi prendono a calci a pugni un carabiniere fuori servizio accorso per difenderla: due giovani arrestati a Latina - Violenza gratuita su un autobus cittadino, lesioni a una giovane donna e un carabiniere ferito gravemente: è il bilancio dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Latina, per la quale sono finiti in carcere due cittadini tunisini di 22 e 26 anni, su disposizione del GIP del Tribunale di Latina. Caos a bordo del bus: musica alta e minacce ai passeggeri I fatti risalgono a un pomeriggio movimentato quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani sono saliti su un autobus urbano con una cassa portatile, diffondendo musica ad alto volume e disturbando gli altri ... 🔗dayitalianews.com

