Tentato femminicidio | 33enne arrestato dopo aver accoltellato l' ex compagna

dopo una discussione per motivi economici, un uomo ha aggredito la sua ex fidanzata con un coltello, colpendola al collo; è stato arrestato dai carabinieri. Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata del 26 aprile 2025 a Luco dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l'accusa di Tentato omicidio dopo aver aggredito la sua ex compagna, una donna di 38 anni di origini straniere, durante una discussione nella loro abitazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna si era recata a casa dell'ex partner con l'intento di risolvere alcune questioni di natura economica. Tuttavia, la conversazione ha preso una piega violenta: l'uomo ha afferrato un coltello e ha colpito la donna al collo. Fortunatamente, la vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto.

