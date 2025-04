Tentata frode in commercio | maxi sequestro di oltre due milioni di stoviglie in plastica

milioni e mezzo di stoviglie in plastica (in totale 2.447.520). Il motivo? "Sulle confezioni - spiegano dalla guardia di finanza - vi erano indicazioni tali da indurre il consumatore. Palermotoday.it - Tentata frode in commercio: maxi sequestro di oltre due milioni di stoviglie in plastica Leggi su Palermotoday.it Sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo e dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane quasi duee mezzo diin(in totale 2.447.520). Il motivo? "Sulle confezioni - spiegano dalla guardia di finanza - vi erano indicazioni tali da indurre il consumatore.

