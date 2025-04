Tenta di rubare l’incasso di un bar ma viene preso dalla Polizia | lui sputa su un agente e mostra i genitali

dalla Polizia mentre Tentava di rubare l'incasso di un bar vicino alla Stazione Centrale di Milano. Portato negli uffici della Polfer, ha sputato su un agente e mostrato le parti intime a due colleghe in servizio. Leggi su Fanpage.it Un 22enne è stato fermatomentreva dil'incasso di un bar vicino alla Stazione Centrale di Milano. Portato negli uffici della Polfer, hato su unto le parti intime a due colleghe in servizio.

Su questo argomento da altre fonti

Non vuole andare via dal bar, tenta di rubare taser e ferisce tre poliziotti - Un 34enne di origini ecuadoriane, regolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 al Lagaccio. A chiedere l'intervento degli agenti è stato il titolare di un bar, che ha segnalato la presenza del giovane molesto all'interno del suo... 🔗genovatoday.it

Piazza Attias, tenta di rubare una borsa all'interno della Coin: denunciata - Tentato furto alla Coin di piazza Attias nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 marzo. Erano circa le 18.30 quando una donna è entrata all'interno del negozio e fingendosi una normale cliente ha provato a rubare una borsa. Le sue azioni però non sono passate inosservate al personale della... 🔗livornotoday.it

Ubriaco alle 9 del mattino, tenta di rubare alcolici e prende a pugni negoziante - La polizia ha arrestato un 42enne di origini romene per resistenza a pubblico ufficiale e lo ha denunciato per tentata rapina, violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Intorno alle 9.30 di giovedì 3 aprile gli agenti del commissariato Cornigliano si sono recati in un minimarket in... 🔗genovatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tenta di rubare l’incasso di un bar ma viene preso dalla Polizia: lui sputa su un agente e mostra i genitali - Un 22enne è stato fermato dalla Polizia mentre tentava di rubare l'incasso di un bar vicino alla Stazione Centrale di Milano ... 🔗fanpage.it

Milano: tenta di rubare in un bar e aggredisce gli agenti, Polfer arresta 22 enne (2) - Durante questa fase concitata, la pattuglia è stata avvicinata da un testimone che riferiva di aver notato, prima del tentato furto, ... 🔗agenzianova.com