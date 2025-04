Tenta di lanciare un involucro con droga dentro il carcere di piazza Lanza

piazza Lanza hanno arrestato un giovane che aveva tentato di lanciare un involucro contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere. Il gesto è stato notato da un agente in servizio sul muro di cinta.

