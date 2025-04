Tensione nella sezione giovani della Dozza | Incendio e tentato suicidio

della Dozza e alla nuova sezione destinata ai giovani adulti, aperta qualche settimana fa: “La situazione è palesemente a rischio”, segnala Salvatore Bianco di Fp Cgil.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodaySecondo quanto. Bolognatoday.it - Tensione nella sezione giovani della Dozza: "Incendio e tentato suicidio" Leggi su Bolognatoday.it Cresce la preoccupazione all’interno del carceree alla nuovadestinata aiadulti, aperta qualche settimana fa: “La situazione è palesemente a rischio”, segnala Salvatore Bianco di Fp Cgil.Registrati alla nuovaDossier BolognaTodaySecondo quanto.

Se ne parla anche su altri siti

Giovani detenuti alla Dozza?. Un errore - È purtroppo evidente il cortocircuito in atto: per tamponare l’effetto delle politiche carcerogene prodotto dal Decreto Caivano, si è costretti a delocalizzare fino a cinquanta ragazzi spostandoli in un carcere per adulti già fortemente sovrappopolato. La Dozza conta 852 detenuti per una capienza poco superiore a 500 posti. Un tasso di sovraffollamento del 170,4%. Si vuole contrastare una patologia, il numero fuori controllo di ingressi negli istituti di pena minorili, senza intervenire alla radice del problema. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le brutte condizioni in cui vivono i giovani adulti trasferiti alla Dozza - Il garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri, nel pomeriggio di lunedì 31 marzo ha fatto visita ai giovani adulti appena trasferiti al carcere della Dozza. I giovani che Cavalieri ha incontrato sono dodici, di cui sei appena maggiorenni, quattro di loro in custodia cautelare (cioè non... 🔗bolognatoday.it

Giovani detenuti nel carcere della Dozza, il garante regionale: “Se restano più di 90 giorni è alto tradimento” - Bologna, 3 marzo 2025 – Sovraffollamento, problemi strutturali, fragilità sociali, suicidi. Sono comuni i problemi nella carceri dell’Emilia-Romagna che vedono 500 detenuti in più della capienza prevista, che equivale “quasi a una struttura in più in regione”, sintetizza Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti. Sul tavolo il caso dei 50 giovani che verranno trasferiti a metà marzo alla Dozza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Tensione nella sezione giovani della Dozza: Incendio e tentato suicidio; Carcere minorile di Bologna: tensione ancora alta, trattative in corso; Bologna, rivolta al carcere minorile del Pratello: «Si rifiutano di rientrare in cella». Poi l'intervento della penitenziaria; Carcere minorile, detenuti barricati nelle celle per ore: Contro il trasferimento alla Dozza. 🔗Ne parlano su altre fonti

Carcere minorile di Bologna: tensione ancora alta, trattative in corso - Alcuni giovani detenuti si sono ribellati al trasferimento nella struttura per adulti della Dozza. Larghetti: “Guerra ideologica sui giovani” ... 🔗msn.com

Detenuti giovani adulti trasferiti alla Dozza: polemiche, criticità e prospettive - Detenuti giovani adulti trasferiti alla Dozza: polemiche, criticità e prospettive Il trasferimento dei detenuti giovani adulti nella nuova sezione ... 🔗poliziapenitenziaria.it

Il trasferimento dal carcere minorile alla Dozza dei detenuti giovani adulti accende polemiche, criticità e prospettive - Il trasferimento dal carcere minorile dei detenuti giovani adulti nella nuova sezione della Casa Circondariale di Bologna ha scatenato un ... 🔗poliziapenitenziaria.it