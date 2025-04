Quotidiano.net - Tensione India-Pakistan, Islamabad teme un’imminente incursione delle forze armate di Nuova Delhi

Roma, 28 aprile 2025 - Ilun'armata "imminente"ne. Laè a mille dal 22 aprile, data dell'attentato di Pahalgam sono stati uccisi 26 turisti, quasi tuttini da estremisti del Fronte di resistenza (Trf), gruppo vicino alla più nota organizzazione terroristica, Lashkar-e-Taiba (Let), che ha prima rivendicato poi negato il coinvolgimento. epa12048524n paramilitary soldiers guard Pahalgam town in Anantnag district,, 23 April 2025. According to officials, terrorists attacked the popular tourist destination of Pahalgam in south Kashmir on 22 April, resulting in at least 26 deaths and several injuries. EPAFAROOQ KHAN Subito inè scattata la macchina militare, sono state rinforzate le postazioni nel Kashmir conteso, ed è iniziata la caccia ai terroristi.