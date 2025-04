Tennis turno decisivo per il futuro delle squadre patavine

Padovaoggi.it - Tennis, turno decisivo per il futuro delle squadre patavine Leggi su Padovaoggi.it Il bilancio dei play off and out dei team patavini impegnati nella serie C vede lo stop del Tc Padova maschile che lascia i play off, mentre la compagine femminile ora conosce la sua antagonista che in data 115 contenderà l’accesso al draw nazionale. Trattasi del team veronese del Dossobuono.

