Tennis prosegue il cammino dello Sporting Life Center | si ferma l' Istrana

Sporting Life Center vince al doppio di spareggio e si qualifica per i play off nazionali. Tc Istrana con il Dueville non riesce a fare il salto del Vacil e sfumano le ambizioni di promozione. Park Boys cappotto ai padovani del Montecchia ed è serie C 2026. Seconda. Trevisotoday.it - Tennis, prosegue il cammino dello Sporting Life Center: si ferma l'Istrana Leggi su Trevisotoday.it A Dueville nei playoff lovince al doppio di spareggio e si qualifica per i play off nazionali. Tccon il Dueville non riesce a fare il salto del Vacil e sfumano le ambizioni di promozione. Park Boys cappotto ai padovani del Montecchia ed è serie C 2026. Seconda.

