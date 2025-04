Tennis l’allenamento è caliente | istantanea da batticuore

Tennista ha deciso di giocare il jolly e di pubblicare una fotografia che parla chiaro: mai visto un fisico così, il lavoro in palestra funziona eccome!Ha compiuto 30 anni tondi tondi nello scorso mese di gennaio, ma ne dimostra orientativamente la metà. Non solo perché è in formissima – si provi a dire il contrario! – ma anche perché il suo viso non tradisce minimamente la sua età. Sembra una ragazzina, insomma, per farla breve, anche più di altre Tenniste che hanno qualche anno in meno di lei.Tennis, l'allenamento è caliente: istantanea da batticuore (Instagram) – Ilveggente.itIl suo nome è Mariana Draži? ed è molto probabile che lo abbiate già sentito da qualche parte. Benché le sue imprese vengano quotidianamente offuscate, per forza di cose, dai traguardi di colleghe più esperte e famose come Aryna Sabalenka, Paula Badosa e Anna Kalinskaya, anche lei ha un palmares di cui andare fiera.

