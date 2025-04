Tennis i playout di C premiano Green Garden e Ca' del Moro

I playout della serie C sanciscono la salvezza della formazione A delle Tenniste del Green Garden e dei Tennisti del Ca' del Moro. Verdetto sfavorevole, invece, per il team del Tc Mestre che retrocede in serie D1 2026. La seconda.

