PizzAut, la piattaforma digitale sviluppata per gestire gli ordini di acquisto e le forniture nei punti vendita della Onlus guidata da Nico Acampora, tra cui ristoranti e food truck. Il progetto è stato pensato con l’obiettivo di garantire non solo l’efficienza operativa, ma anche l’accessibilità e la facilità d’uso per persone autistiche, creando nuove opportunità lavorative per i ragazzi di PizzAut. Il progetto è nato da un’accurata analisi dei requisiti funzionali e da un design della user experience per rendere l’interazione semplice e intuitiva.L’approccio inclusivo ha guidato lo sviluppo del sistema attraverso Tecnologie no-code, rendendo la piattaforma facilmente adattabile alle esigenze dei diversi utenti. Un team di esperti in comunicazione e accessibilità ha condotto analisi approfondite sulla Ux, assicurandosi che ogni aspetto del design fosse "Autism-friendly". Quotidiano.net - Tecnologie no-code:. PizzAut è più inclusiva Leggi su Quotidiano.net ACCESSIBILE, SEMPLICE, intuitiva. Nasce dalla collaborazione tra PwC e, la piattaforma digitale sviluppata per gestire gli ordini di acquisto e le forniture nei punti vendita della Onlus guidata da Nico Acampora, tra cui ristoranti e food truck. Il progetto è stato pensato con l’obiettivo di garantire non solo l’efficienza operativa, ma anche l’accessibilità e la facilità d’uso per persone autistiche, creando nuove opportunità lavorative per i ragazzi di. Il progetto è nato da un’accurata analisi dei requisiti funzionali e da un design della user experience per rendere l’interazione semplice e intuitiva.L’approccio inclusivo ha guidato lo sviluppo del sistema attraversono-, rendendo la piattaforma facilmente adattabile alle esigenze dei diversi utenti. Un team di esperti in comunicazione e accessibilità ha condotto analisi approfondite sulla Ux, assicurandosi che ogni aspetto del design fosse "Autism-friendly".

