Teatro in provincia: Il 30 aprile al Piccolo teatro dello Scalo la maratona di lettura di corti teatrali - Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 21, il Piccolo Teatro dello Scalo ospiterà il secondo appuntamento della maratona di lettura di corti teatrali nell'ambito della nona edizione di Teatro in provincia, un progetto del Cendic di Roma, ideato e coordinato da Duska Bisconti. Quest’anno, la... 🔗chietitoday.it

"Tiger rag", mercoledì 30 aprile concerto al Teatro Roma di Castagneto Carducci - Mercoledì 30 aprile al Teatro Roma di Castagneto Carducci ultimo appuntamento con Il Cammino del Jazz, progetto musicale a cura dell'Associazione Rasenna Music Art. Alle 21.15 è in programma il concerto "Tiger rag" dei Triple Sec, gruppo composto da musicisti di grande valore, virtuosi ed... 🔗livornotoday.it

Peppe Iodice sold out al Teatro delle Arti: sabato 26 e mercoledì 30 aprile con “Ho visto Maradona” - Tempo di lettura: 2 minutiSalerno, 22 aprile 2025 Gran finale da tutto esaurito per la stagione 2024 – 2025 di Che Comico, la rassegna ideata e promossa dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che anche quest’anno ha portato sul palco del Teatro delle Arti di Salerno alcuni dei nomi più amati del panorama comico nazionale. A chiudere in grande stile questa edizione sarà Peppe Iodice, attesissimo con il suo nuovo spettacolo “Ho visto Maradona”, che registra già il tutto esaurito per entrambe le date: sabato 26 e mercoledì 30 aprile. 🔗anteprima24.it

Trianon Viviani, tutti gli appuntamenti da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio - Gli appuntamenti della settimana al Trianon Viviani con Tommaso Bianco che omaggia Di Giacomo e Lalla Esposito nella nuova interpretazione della canzone teatrale. 🔗2anews.it

Ferrandina (MT), gran finale per il Teatro Festival con Laurito e Gragnaniello - Mercoledì 30 aprile a Ferrandina, in provincia di Matera, si chiude la stagione del Teatro Festival “A Mimì” con lo spettacolo “Vasame”, interpretato da Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello. L’evento si ... 🔗trmtv.it