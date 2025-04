Teatro Cilea chiude 2024 2025 CON BOOMER – un papà sul sofà

BOOMER, tra risate e riflessioni sulla famiglia moderna.Si conclude con un’esplosione di risate la stagione teatrale 20242025 del Teatro Cilea, che dà l’arrivederci al pubblico con lo spettacolo “BOOMER – un papà sul sofà”, scritto, diretto e interpretato dall’attore comico Paolo Caiazzo. In scena dal 30 aprile al 4 maggio, la commedia vede nel cast anche Nicola Pavese, Daniele Ciniglio e Gioia Miale, in un vortice di situazioni esilaranti e malintesi generazionali.Lo spettacolo è in scena per gli abbonati del pacchetto “Quadrifoglio napoletano” ma al botteghino sarà possibile acquistare gli ultimi tagliandi disponibili o cliccando al seguente link: https:www.etes.itsalecalendar85925PAOLO+CAIAZZO+-+BOOMER«”BOOMER” è una commedia che parla di incomprensioni, ma anche di come generazioni diverse possano imparare a convivere – spiega Paolo Caiazzo –. Leggi su Puntomagazine.it Dal 30 aprile al 4 maggio, in scena un divertente scontro tra millennial e, tra risate e riflessioni sulla famiglia moderna.Si conclude con un’esplosione di risate la stagione teatraledel, che dà l’arrivederci al pubblico con lo spettacolo “– un”, scritto, diretto e interpretato dall’attore comico Paolo Caiazzo. In scena dal 30 aprile al 4 maggio, la commedia vede nel cast anche Nicola Pavese, Daniele Ciniglio e Gioia Miale, in un vortice di situazioni esilaranti e malintesi generazionali.Lo spettacolo è in scena per gli abbonati del pacchetto “Quadrifoglio napoletano” ma al botteghino sarà possibile acquistare gli ultimi tagliandi disponibili o cliccando al seguente link: https:www.etes.itsalecalendar85925PAOLO+CAIAZZO+-+«”” è una commedia che parla di incomprensioni, ma anche di come generazioni diverse possano imparare a convivere – spiega Paolo Caiazzo –.

