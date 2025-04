Tassa sulla casa non pagata da 7 anni | Comune mette le mani in tasca ai contribuenti

contribuenti di Santa Maria Capua Vetere: il Comune ha avviato la procedura di riscossione coattiva per l’Imu non pagata a partire dal 2018. L’operazione punta a recuperare oltre un milione e mezzo di euro di tributi non versati. Casertanews.it - Tassa sulla casa non pagata da 7 anni: Comune mette le mani in tasca ai contribuenti Leggi su Casertanews.it È una vera e propria batosta quella che si abbatte su migliaia didi Santa Maria Capua Vetere: ilha avviato la procedura di riscossione coattiva per l’Imu nona partire dal 2018. L’operazione punta a recuperare oltre un milione e mezzo di euro di tributi non versati.

