Tariffe e polemiche Consiglio caldo sulla Tari

Consiglio comunale di Scarlino con un odine del giorno che comprende punti importanti.La seduta inizierà con la ratifica di una delibera di giunta che ha disposto una variazione urgente al bilancio di previsione 2025-2027, a cui seguirà poi la discussione e approvazione del nuovo piano Tariffario della Tari. Ed è proprio sul tema dell’aumento e, più in generale, sulla politica di gestione dei rifiuti dell’attuale amministrazione, che si sono mosse le critiche da parte dei gruppi consigliari di minoranza Scarlino nel Cuore e Scarlino Futura."Durante l’ultimo Consiglio comunale –dicono i consiglieri di Scarlino Futura –, la maggioranza ha approvato un nuovo aumento della tassa sui rifiuti per il 2025: 4,8% che si somma al 4,9% del 2024. Un rincaro che rappresenta l’ennesimo segnale di una gestione miope, inefficace e inadeguata". Lanazione.it - Tariffe e polemiche. Consiglio caldo sulla Tari Leggi su Lanazione.it Domani alle 15 si riunirà ilcomunale di Scarlino con un odine del giorno che comprende punti importanti.La seduta inizierà con la ratifica di una delibera di giunta che ha disposto una variazione urgente al bilancio di previsione 2025-2027, a cui seguirà poi la discussione e approvazione del nuovo pianoffario della. Ed è proprio sul tema dell’aumento e, più in generale,politica di gestione dei rifiuti dell’attuale amministrazione, che si sono mosse le critiche da parte dei gruppi consigliari di minoranza Scarlino nel Cuore e Scarlino Futura."Durante l’ultimocomunale –dicono i consiglieri di Scarlino Futura –, la maggioranza ha approvato un nuovo aumento della tassa sui rifiuti per il 2025: 4,8% che si somma al 4,9% del 2024. Un rincaro che rappresenta l’ennesimo segnale di una gestione miope, inefficace e inadeguata".

