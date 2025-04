Tari invariata e bonus sociale rifiuti Scatta l’agevolazione del 25%

Tariffe della Tari rimane invariata rispetto allo scorso anno, con un piano economico finanziario complessivo pari a 15.527.806 euro. "Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, continuiamo a premiare le utenze più virtuose - ha illustrato il sindaco Roberto Di Stefano -. La raccolta differenziata è rimasta sostanzialmente uguale: confermiamo la premialità del 4,5% a favore delle utenze domestiche". A partire da quest’anno, inoltre, verrà applicato il bonus sociale rifiuti, che prevede un’agevolazione del 25% sulla Tariffa, concessa alle famiglie con un Isee non superiore a 9.530 euro oppure di 20mila euro con almeno quattro figli a carico. Anche i pesi percentuali dei costi variabili, per il 2025, restano gli stessi: il 53,48% peserà sulle utenze domestiche (le famiglie) e il 46,52% su quelle non domestiche (commercianti, artigiani, imprenditori). Ilgiorno.it - Tari invariata e bonus sociale rifiuti. Scatta l’agevolazione del 25% Leggi su Ilgiorno.it Se a Cologno sarà stangata sulle attività commerciali, a Sesto la raccolta differenziata con leffe dellarimanerispetto allo scorso anno, con un piano economico finanziario complessivo pari a 15.527.806 euro. "Per quanto riguarda la gestione dei, continuiamo a premiare le utenze più virtuose - ha illustrato il sindaco Roberto Di Stefano -. La raccolta differenziata è rimasta sostanzialmente uguale: confermiamo la premialità del 4,5% a favore delle utenze domestiche". A partire da quest’anno, inoltre, verrà applicato il, che prevede un’agevolazione del 25% sullaffa, concessa alle famiglie con un Isee non superiore a 9.530 euro oppure di 20mila euro con almeno quattro figli a carico. Anche i pesi percentuali dei costi variabili, per il 2025, restano gli stessi: il 53,48% peserà sulle utenze domestiche (le famiglie) e il 46,52% su quelle non domestiche (commercianti, artigiani, imprenditori).

Ne parlano su altre fonti

Bonus sociale rifiuti, in arrivo riduzione del 25% della Tari per le famiglie in difficoltà - Roma, 15 marzo 2025 – Il bonus sociale rifiuti per i nuclei familiari in condizione di disagio economico potrebbe finalmente essere attivato. Introdotto nel 2019 con un decreto fiscale, questa agevolazione fiscale garantirà una riduzione della spesa per il servizio di gestione rifiuti, proprio come già avviene per elettricità, gas e acqua. La sua attivazione è prevista da un Dpcm del 21 gennaio, ora pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 28 marzo, che stabilisce le disposizioni in base a cui l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) determinerà le modalità ... 🔗quotidiano.net

Bonus sociale rifiuti: sconto Tari del 25% per famiglie in difficoltà - Dopo oltre cinque anni si avvicina l'attivazione del bonus sociale rifiuti, con un Dpcm che "individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative". Introdotta nel 2019 con un decreto fiscale, l'agevolazione per famiglie in condizioni di disagio economico consiste in una riduzione del 25% della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta. 🔗quotidiano.net

Bonus rifiuti e rincari Tari: “Così si rischia il caos” - “Servono tempi e strumenti adeguati. Così si rischia il caos nei Comuni”: anche la provincia diLatina si unisce al grido d’allarme lanciato da Anci e Ifel, che nei giorni scorsi hanno scritto all’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) per segnalare le gravi criticità... 🔗latinatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Il consiglio lascia la Tari invariata: In qualche caso si abbasserà anche. Ok al regolamento di arredo urbano; La Tari resta invariata per il 2025; Il bonus rifiuti aumenta la TARI; TARI, la stangata: rincari medi del 9.5%. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tari invariata e bonus sociale rifiuti. Scatta l’agevolazione del 25% - Se a Cologno sarà stangata sulle attività commerciali, a Sesto la raccolta differenziata con le tariffe della Tari rimane ... 🔗ilgiorno.it

TARI, la stangata: rincari medi del 9.5% - Il punto con l'assessore Casalino. Per le famiglie in difficoltà c'è il Bonus Sociale al 25%, ma a pagarlo sono tutti gli altri. 🔗primachivasso.it

Tassa rifiuti, il bonus sociale per i meno abbienti gonfia le bollette Tari di tutti - Anci e Ifel hanno scritto all’Arera evidenziando le criticità applicative dell’agevolazione. L’Authority ha fissato un contributo perequativo di 6 euro a utenza. Ma a rimetterci saranno i comuni in ca ... 🔗italiaoggi.it