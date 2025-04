Tar Lazio conferma | Francesco Curcio resta Procuratore di Catania

Francesco Curcio a Procuratore della Repubblica di Catania, deliberata dal CSM il 17 luglio 2024, è stata definitivamente confermata. Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Ignazio Fonzo, Francesco Puleio (oggi Procuratore della Repubblica di Ragusa) e Sebastiano Ardita, tutti procuratori aggiunti presso il tribunale siciliano.Le motivazioni dei ricorsiI magistrati ricorrenti sostenevano che Curcio non avesse i requisiti necessari nemmeno per candidarsi, in quanto per il ruolo di Procuratore è richiesto aver maturato quattro anni di esperienza in un incarico direttivo. Secondo i ricorsi, la domanda di Curcio avrebbe dovuto essere esclusa già nella fase di selezione.La decisione del TarIl Tar del Lazio ha stabilito che la procedura seguita dal CSM è stata corretta. Dayitalianews.com - Tar Lazio conferma: Francesco Curcio resta Procuratore di Catania Leggi su Dayitalianews.com Respinti i ricorsi di Fonzo, Puleio e ArditaLa nomina didella Repubblica di, deliberata dal CSM il 17 luglio 2024, è stata definitivamenteta. Il Tar delha respinto i ricorsi presentati da Ignazio Fonzo,Puleio (oggidella Repubblica di Ragusa) e Sebastiano Ardita, tutti procuratori aggiunti presso il tribunale siciliano.Le motivazioni dei ricorsiI magistrati ricorrenti sostenevano chenon avesse i requisiti necessari nemmeno per candidarsi, in quanto per il ruolo diè richiesto aver maturato quattro anni di esperienza in un incarico direttivo. Secondo i ricorsi, la domanda diavrebbe dovuto essere esclusa già nella fase di selezione.La decisione del TarIl Tar delha stabilito che la procedura seguita dal CSM è stata corretta.

