Tajani all' opposizione | Nun ce vonno stà Italia ruolo centrale

vonno stà', l'opposizione fa l'opposizione i risultati sono talmente evidenti, penso a tutti gli eventi anche la decisione di scegliere Roma come sede di colloqui fra Usa e Iran sul nucleare, una scelta che sembra una scelta di riconoscimento del ruolo dell'Italia, della centralità dell'Italia per quello che rappresenta. Quindi direi che l'Italia sta svolgendo un ruolo importante in politica internazionale, ovunque andiamo, l'Italia viene accolta in maniera positiva e ha un suo ruolo da svolgere". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo alle polemiche sul ruolo dell'Italia a livello internazionale, a margine di un incontro con gli imprenditori Italiani a Valencia, dove domani e dopodomani parteciperà al congresso del Ppe. Quotidiano.net - Tajani all'opposizione: "Nun ce vonno stà", Italia ruolo centrale Leggi su Quotidiano.net Valencia, 28 apr. (askanews) - "A Roma direbbero 'nun cestà', l'fa l'i risultati sono talmente evidenti, penso a tutti gli eventi anche la decisione di scegliere Roma come sede di colloqui fra Usa e Iran sul nucleare, una scelta che sembra una scelta di riconoscimento deldell', della centralità dell'per quello che rappresenta. Quindi direi che l'sta svolgendo unimportante in politica internazionale, ovunque andiamo, l'viene accolta in maniera positiva e ha un suoda svolgere". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza, Antonio, rispondendo alle polemiche suldell'a livello internazionale, a margine di un incontro con gli imprenditorini a Valencia, dove domani e dopodomani parteciperà al congresso del Ppe.

