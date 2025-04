Taglio dei dipendenti pubblici da 50 miliardi di euro il piano di Bayrou

miliardi di euro.Dai tagli al settore pubblico francese vengono risparmiate le università. Circa 180.000 persone lavorano nelle agenzie pubbliche francesi, esclusi i gendarmes.Come avverranno i Taglioggi 434 operatori statali ricevono 77 miliardi di finanziamenti pubblici. La ministra del Bilancio Amelie de Montchalin ha spiegato che i tagli avverranno principalmente tramite pensionamenti e accorpamenti, per limitare l’impatto sociale. Ma non mancheranno anche i licenziamenti.Attori come l’Agenzia Bio (agricoltura biologica), l’Ademe (transizione ecologica), l’Ofb (biodiversità) e il Cndp (informazione e partecipazione) sono già sotto osservazione. Quifinanza.it - Taglio dei dipendenti pubblici da 50 miliardi di euro, il piano di Bayrou Leggi su Quifinanza.it In Francia il governo, al fine di ridurre la spesa, intende tagliare un terzo delle agenzie pubbliche entro la fine del 2025, risparmiando tra i 2 e i 3di.Dai tagli al settore pubblico francese vengono risparmiate le università. Circa 180.000 persone lavorano nelle agenzie pubbliche francesi, esclusi i gendarmes.Come avverranno iggi 434 operatori statali ricevono 77di finanziamenti. La ministra del Bilancio Amelie de Montchalin ha spiegato che i tagli avverranno principalmente tramite pensionamenti e accorpamenti, per limitare l’impatto sociale. Ma non mancheranno anche i licenziamenti.Attori come l’Agenzia Bio (agricoltura biologica), l’Ademe (transizione ecologica), l’Ofb (biodiversità) e il Cndp (informazione e partecipazione) sono già sotto osservazione.

