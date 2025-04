Tagli precisi e versatilità a portata di mano con il seghetto in offerta lampo

La versatilità incontra la precisione: il seghetto alternativo HYCHIKA è una soluzione pratica e affidabile per chi ama lavorare con il legno, il metallo e altri materiali. Proposto a un prezzo scontato di 41,64 euro con uno sconto del 24% rispetto ai 54,99 euro di listino, rappresenta un'opportunità interessante per gli appassionati di fai da te che desiderano aggiungere uno strumento performante alla propria attrezzatura. Compralo adessoUn kit completo per un attrezzo funzionale e comodoCon una potenza di 800W e sei velocità regolabili, questo utensile garantisce una flessibilità notevole. La profondità di Taglio raggiunge i 110 mm nel legno e i 10 mm nel metallo, permettendo di affrontare con sicurezza progetti di diversa complessità. La possibilità di inclinare l'angolo di Taglio fino a ±45° amplia ulteriormente le applicazioni, rendendolo adatto anche per lavorazioni su acciaio inossidabile e plastica.

