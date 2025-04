Taekwondo | una buona Italia conquista nove piazzamenti sul podio allo Spanish Open

Italiana di takwondo. Una folta rappresentazione della squadra azzurra ha infatti conquistato complessivamente nove medaglie in quel di Alicante, città che ha ospitato lo Spanish Open. Grande il lavoro complessivo dei nostri ragazzi, capaci di portare a casa due primi posti, due piazzamenti d’onore e cinque sul gradino più basso del podio. A trionfare è stata Giada Al Halwani, abile a sconfiggere in finale la britannica Smith nella categoria -57 kg oltre che Teodoro Del Vecchio, combattente che ha avuto la meglio in rimonta sul padrone di casa Arillo, vincendo così la prova dei -58 kg. Bene poi Elisa Bertagnin, seconda nella categoria -56 kg, oltre che per Mattia Molin (+87 kg), entrambi superati all’ultimo atto da atleti di casa. A questi si aggiungono i terzi posti raccolti da Lucia Pezzolla (-57 kg), Giulia Galiero (-46 kg), Ilenia Elisabetta Matonti (-49 kg), Ludovico Iurlaro (-63 kg) e Christian Santinelli (-63 kg). Oasport.it - Taekwondo: una buona Italia conquista nove piazzamenti sul podio allo Spanish Open Leggi su Oasport.it Un fine settimana importante per la Nazionalena di takwondo. Una folta rappresentazione della squadra azzurra ha infattito complessivamentemedaglie in quel di Alicante, città che ha ospitato lo. Grande il lavoro complessivo dei nostri ragazzi, capaci di portare a casa due primi posti, dued’onore e cinque sul gradino più basso del. A trionfare è stata Giada Al Halwani, abile a sconfiggere in finale la britannica Smith nella categoria -57 kg oltre che Teodoro Del Vecchio, combattente che ha avuto la meglio in rimonta sul padrone di casa Arillo, vincendo così la prova dei -58 kg. Bene poi Elisa Bertagnin, seconda nella categoria -56 kg, oltre che per Mattia Molin (+87 kg), entrambi superati all’ultimo atto da atleti di casa. A questi si aggiungono i terzi posti raccolti da Lucia Pezzolla (-57 kg), Giulia Galiero (-46 kg), Ilenia Elisabetta Matonti (-49 kg), Ludovico Iurlaro (-63 kg) e Christian Santinelli (-63 kg).

Approfondimenti da altre fonti

Serbia Open di Taekwondo, l’Italia conquista cinque splendide medaglie - Belgrado – Cinque straordinarie medaglie arrivano dal Serbia Open di Taekwondo. La competizione di livello G1 ha dato all’Italia un argento e quattro bronzi. Gli Azzurri confermano la solidità del talento e della preparazione, insieme all’unione e alla forza del gruppo. Il risultato ottenuto sottolinea la grande condizione di forma e l’ottimo momento della Nazionale Tricolore. Gli atleti puntano ai Mondiali in Cina, del prossimo ottobre. 🔗ilfaroonline.it

Sanremo, l’inno alla vita di Gabbani conquista tutta l’Italia. “Sono felicissimo” - Massa Carrara, 16 febbraio 2025 – “Viva la vita così com’è, viva la vita che è solo un attimo un lungo attimo”. La canzone di Francesco Gabbani valica i confini dell’Ariston e arriva davvero a tutta l’Italia. “La state condividendo da un punto di vista emozionale, è la cosa che conta di più per me. Grazie, grazie davvero”, il breve messaggio sui social del cantautore è rivolto ai tantissimi fan che ha conquistato nella sua esibizione a Sanremo 2025 che gli è valsa un ottavo posto per il quale si dice felicissimo. 🔗lanazione.it

Ancora una volta premiata l’azienda del Cilento Fattoria Ambrosio 1938, conquista le “Tre Foglie” della Guida Oli d’Italia 2025 del Gambero Rosso - Dal cuore del Cilento, nel piccolo borgo di Salento, la Fattoria Ambrosio continua a far parlare di sé. Dopo il recente riconoscimento come “Azienda dell’Anno” conferito dalla guida internazionale Flos Olei 2025, l’azienda si aggiudica altri due importanti premi. Al 23° Concorso Internazionale Sol d’Oro – Emisfero Nord, competizione che seleziona i migliori extravergini da […] L'articolo Ancora una volta premiata l’azienda del Cilento Fattoria Ambrosio 1938, conquista le “Tre Foglie” della Guida Oli d’Italia 2025 del Gambero Rosso proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗cilentoreporter.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Taekwondo Tricolore brilla ai campionati italiani: quattro medaglie conquistate; Beatrice Coradeschi conquista l'oro a squadre ai campionati europei di taekwondo a Tallinn; Italia conquista il bronzo al World Team Trophy di pattinaggio di figura a Tokyo; Rimini conquista la Coppa Italia di Serie C: 0-0 contro la Giana. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Taekwondo: una buona Italia conquista nove piazzamenti sul podio allo Spanish Open - Un fine settimana importante per la Nazionale italiana di takwondo. Una folta rappresentazione della squadra azzurra ha infatti conquistato ... 🔗oasport.it

Serbia Open di Taekwondo, l’Italia conquista cinque splendide medaglie - Belgrado – Cinque straordinarie medaglie arrivano dal Serbia Open di Taekwondo. La competizione di livello G1 ha dato all’Italia un argento ... di forma e l’ottimo momento della Nazionale ... 🔗ilfaroonline.it

Taekwondo, Italia protagonista allo Spanish Open con 9 medaglie - ALICANTE (SPAGNA) (ITALPRESS) - L'Italia del taekwondo torna protagonista in campo internazionale. Ad Alicante, in Spagna, la spedizione azzurra fa bottino ... 🔗msn.com