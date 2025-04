Szczesny si gode la vittoria della Coppa del Re | Il ritiro non è così male

Coppa Del Re e tenendo vivo il sogno triplete. Dopo il vantaggio iniziale di Pedri al 28', i blancos hanno ribaltato la gara tra il 70' e il 77' con Mbappé e Tchouameni, con Ferran Torres che all'84' ha segnato la rete del 2-2. Il gol decisivo è stato quello di Koundé al 116', con una rasoiata da fuori area che non ha lasciato scampo a Courtois. Un protagonista della gara è stato anche Wojciech Szczesny, autore di un'altra prova di livello, che ha confermato come il portiere abbia ancora tanto da dare al calcio. Dopo la vittoria della Coppa del Re, il polacco ha caricato su Instagram una foto durante i festeggiamenti con la descrizione ironica “La gente mi ha messo in guardia sulla vita dopo il ritiro dal calcio. Sport.quotidiano.net - Szczesny si gode la vittoria della Coppa del Re: “Il ritiro non è così male” Leggi su Sport.quotidiano.net Barcellona, 28 aprile 2025 – Continua la stagione pressoché perfetta del Barcellona, che nella serata di sabato ha conquistato il suo secondo trofeo stagionale. I blaugrana hanno avuto la meglio sul Real Madrid, trionfando inDel Re e tenendo vivo il sogno triplete. Dopo il vantaggio iniziale di Pedri al 28', i blancos hanno ribaltato la gara tra il 70' e il 77' con Mbappé e Tchouameni, con Ferran Torres che all'84' ha segnato la rete del 2-2. Il gol decisivo è stato quello di Koundé al 116', con una rasoiata da fuori area che non ha lasciato scampo a Courtois. Un protagonistagara è stato anche Wojciech, autore di un'altra prova di livello, che ha confermato come il portiere abbia ancora tanto da dare al calcio. Dopo ladel Re, il polacco ha caricato su Instagram una foto durante i festeggiamenti con la descrizione ironica “La gente mi ha messo in guardia sulla vita dopo ildal calcio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inzaghi si gode la vittoria dell’Inter con la Lazio in Coppa Italia: “Al Milan? Ci pensiamo ad aprile” - Simone Inzaghi non nasconde una certa soddisfazione per aver battuto la Lazio e essersi guadagnato la semifinale di Coppa Italia: "Ho la fortuna di avere giocatori che danno tutto per questa maglia". Ma il derby col Milan è lontano: "Ora pensiamo che questa è la prima di 6 gare in 20 giorni"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Federica Brignone è favolosa, vince e domina il gigante di Are: è la 36a vittoria in Coppa del mondo - Federica Brignone domina il gigante femminile della Coppa del mondo di sci ad Are. L'azzurra vince la prima e seconda manche centrando il suo 36° successo. Sofia Goggia finisce 28esima.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a La Thuile? E il premio per la Coppa del Mondo… - Federica Brignone continua a regalare magie fantasmagoriche in un’annata semplicemente da sogno e che verrà ricordata per decenni, caratterizzata da apoteosi totali e risultati sensazionali. La fuoriclasse valdostana ha vinto il superG di La Thuile, facendo festa di fronte al proprio pubblico ed esultando per il decimo successo stagionale in Coppa del Mondo: terza affermazione in questa specialità durante l’inverno, a cui se ne aggiungono cinque in gigante e due in discesa libera. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Szczesny si gode la vittoria della Coppa del Re: “Il ritiro non è così male”; Buffon, l'addio alla Juve e ai tifosi: «Siete stati la cornice della mia storia»; Allegri si gode la 5a vittoria in Coppa Italia sotto la curva con tifosi, trofeo, staff e giocatori: nessuno come Max nella storia della competizione; La Lazio perde e Szczesny esulta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Szczesny si gode la vittoria della Coppa del Re: “Il ritiro non è così male” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Szczesny, dal golf alla Champions: “Stavo giocando con mio figlio, ora si avvicina il sogno più grande” - Wojciech Szczesny è pronto anche a farsi da parte pur di proseguire nel suo obiettivo più grande, vincere la Champions: "Se Flick sceglierà Ter ... 🔗fanpage.it

Szczesny snobba Juve e Roma: "Barcellona miglior club in cui ho giocato" - Szczesny fondamentale in Atletico-Barça: "Io? Non ho fatto una singola parata" Szczesny è diventato, dopo un periodo di ambientamento in seguito al rientro dal ritiro, il portiere titolare del ... 🔗corrieredellosport.it