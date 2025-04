Svolta nelle indagini su Alessandro Coatti il 38enne trovato morto in Colombia | Adescato su Grindr drogato e poi ucciso brutalmente

Colombiani che indagano sulla morte di Alessandro Coatti, il biologo di 38 anni originario del Ferrarese ucciso e fatto a pezzi a inizio aprile nella zona di Santa Marta, in Colombia. Lo scrivono i principali giornali sudamericani, citando fonti interne alla polizia giudiziaria, che parlano di quattro persone identificate ma ancora a piede libero.L’adescamento su Grindr e l’assassinioStando a quanto ricostruito finora durante le indagini, Coatti sarebbe arrivato da solo il 3 aprile a Santa Marta, per un appuntamento con un uomo conosciuto su Grindr, popolare app di incontri della comunità Lgbtq+. Ad attendere il 38enne emiliano-romagnolo c’era però una banda criminale specializzata in rapine ed estorsioni. Leggi su Open.online Prima i contatti su un sito di incontri, poi la trappola di una banda criminale specializzata in rapine ed estorsioni. È questa la pista principale che stanno seguendo gli inquirentini che indagano sulla morte di, il biologo di 38 anni originario del Ferraresee fatto a pezzi a inizio aprile nella zona di Santa Marta, in. Lo scrivono i principali giornali sudamericani, citando fonti interne alla polizia giudiziaria, che parlano di quattro persone identificate ma ancora a piede libero.L’adescamento sue l’assassinioStando a quanto ricostruito finora durante lesarebbe arrivato da solo il 3 aprile a Santa Marta, per un appuntamento con un uomo conosciuto su, popolare app di incontri della comunità Lgbtq+. Ad attendere ilemiliano-romagnolo c’era però una banda criminale specializzata in rapine ed estorsioni.

