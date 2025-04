Sversamento nel Lura Enpa cerca volontari | Salviamo gli animali

Enpa Varese Valle Olona, sede di Saronno, ha lanciato un appello dopo il grave inquinamento ambientale che si è verificato oggi nel torrente Lura. "Cerchiamo persone disponibili ad aiutarci a salvare quanti più animali possibili da morte certa che si trovano nel torrente Lura ormai pieno di olio" -scrive l'Ente nazionale protezione animali.

Allarme ambientale nel Lura per sversamento oleoso: si cercano volontari per salvare gli animali - L'Enpa di Varese fa appello alla solidarietà di chiunque possa contribuire a salvare gli animali in pericolo nel torrente Lura, contaminato da un grave sversamento di olio. «Cerchiamo persone disponibili ad aiutarci a salvare quanti più animali possibili da morte certa», si legge nel messaggio... 🔗quicomo.it

Sversamento nel Lura: l’onda nera e il forte odore di idrocarburi arriva a Saronno - SARONNO – Una scia nera e oleosa ha attraversato questa mattina il centro cittadino lungo il torrente Lura, attirando l’attenzione […] ... 🔗ilsaronno.it

Sversamento sostanza oleosa nel torrente Lura: le foto - SARONNO – Un torrente Lura irriconoscibile, con sull’acqua una scia nera e densa: è questo lo scenario documentato nelle immagini […] ... 🔗ilsaronno.it

