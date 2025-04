Surf Jack Robinson e Isabella Nichols vittoriosi nel Rip Curl Pro Bells Beach 9 Leonardo Fioravanti

Surf. Il Rip Curl Pro Bells Beach, di scena in Victoria (Australia), ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa sono stati Jack Robinson e Isabella Nichols.Robinson ha saputo interpretare alla perfezione le onde di casa e la finale contro il giapponese Kanoa Igarashi è stata di alto livello e risoltasi sul filo dei centesimi di punto. L'aussie è riuscito a spuntarla col punteggio totale di 14.14, rispetto al 13.87 del nipponico. Per l'australiano si tratta del primo successo stagionale, dopo essere salito sul podio (terzo) nel round di Abu Dhabi. In ottica ranking WSL, Robinson è terzo nella graduatoria comandata dal brasiliano Italo Ferreira.Una classifica in cui Leonardo Fioravanti è ottavo, perdendo due posti rispetto all'ultimo aggiornamento.

