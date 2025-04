Supremasea protagonista alla Fiera Nautica Sardegna 2025 | innovazione e sostenibilità a sostegno del mare

Supremasea si prepara a salpare verso uno degli appuntamenti più attesi del calendario nautico: è pronta ad approdare alla Fiera Nautica Sardegna 2025, in programma dal 30 aprile al 4 maggio, nella fantastica cornice di Marina di Porto Rotondo. Un’occasione straordinaria per esplorare l’evoluzione del settore, dove tecnologia, design e sostenibilità si fondono per ridefinire gli standard dell’esperienza in mare.Presente allo Stand 1 dell’area Yacht Club, verranno esposte le soluzioni più innovative dell’azienda bergamasca, pensate per ottimizzare le performance delle imbarcazioni, ridurre l’impatto ambientale e offrire un nuovo modo di vivere la Nautica.In un contesto internazionale di rilievo, che riunisce i principali attori del comparto, la partecipazione di Supremasea rappresenta un momento chiave per consolidare il brand; distrubuzione di materiali innovativi ed esclusivi per l’arredo interno ed esterno nautico, customizzazione e realizzazione tappezzeria nautici sono i must di un marchio che ormai è una realtà affermata, rafforzare le relazioni con i clienti e ampliare una rete strategica di contatti. Bergamonews.it - Supremasea protagonista alla Fiera Nautica Sardegna 2025: innovazione e sostenibilità a sostegno del mare Leggi su Bergamonews.it si prepara a salpare verso uno degli appuntamenti più attesi del calendario nautico: è pronta ad approdare, in programma dal 30 aprile al 4 maggio, nella fantastica cornice di Marina di Porto Rotondo. Un’occasione straordinaria per esplorare l’evoluzione del settore, dove tecnologia, design esi fondono per ridefinire gli standard dell’esperienza in.Presente allo Stand 1 dell’area Yacht Club, verranno esposte le soluzioni più innovative dell’azienda bergamasca, pensate per ottimizzare le performance delle imbarcazioni, ridurre l’impatto ambientale e offrire un nuovo modo di vivere la.In un contesto internazionale di rilievo, che riunisce i principali attori del comparto, la partecipazione dirappresenta un momento chiave per consolidare il brand; distrubuzione di materiali innovativi ed esclusivi per l’arredo interno ed esterno nautico, customizzazione e realizzazione tappezzeria nautici sono i must di un marchio che ormai è una realtà affermata, rafforzare le relazioni con i clienti e ampliare una rete strategica di contatti.

