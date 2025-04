Supplenze 2024 25 ripartono gli INTERPELLI per l’ultimo mese di lezioni AGGIORNATO

INTERPELLI di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 882024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori.L'articolo Supplenze 202425, ripartono gli INTERPELLI per l’ultimo mese di lezioni AGGIORNATO . Leggi su Orizzontescuola.it Si parte con glidi docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori.L'articolo25,gliperdi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Supplenze 2024/25, INTERPELLI alla ricerca di docenti [AGGIORNATO] - Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze 2024/25, INTERPELLI alla ricerca di docenti [AGGIORNATO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Precariato Scuola: è allarme per la FLC CGIL, oltre 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 - La FLC CGIL torna a sollecitare il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo trasparenza sui dati relativi al prossimo anno scolastico 2024/2025 a proposito del problema del precariato a scuola. In particolare, il sindacato sottolinea la necessità di un confronto sui numeri legati alle immissioni in ruolo e alle nomine a tempo determinato […] The post Precariato Scuola: è allarme per la FLC CGIL, oltre 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Supplenze Docenti da GaE e GPS 2024/25: continuano le nomine oltre il 31/12 [In aggiornamento] - Le supplenze docenti per l’anno scolastico 2024/25 vengono assegnate tramite la procedura informatizzata gestita dagli Uffici Scolastici. Queste nomine sono riservate ai docenti che hanno presentato la domanda per le “max 150 preferenze” entro il 7 agosto 2024. Tipologie di incarichi e partecipanti: dettagli sulle nomine supplenze docenti e presa di servizio Gli incarichi riguardano […] The post Supplenze Docenti da GaE e GPS 2024/25: continuano le nomine oltre il 31/12 [In aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Su questo argomento da altre fonti

Interpelli scuola 2024-25, al via da oggi la pubblicazione degli avvisi per le supplenze: come candidarsi; Supplenza per insegnare da interpello senza titolo: solo per soldi e con eventuali sanzioni?; Supplenze da GAE e GPS, continua la pubblicazione dei bollettini nelle varie province [ELENCO IN AGGIORNAMENTO]; Supplenze 2024/25, ecco gli INTERPELLI delle scuole [AGGIORNATO]. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Supplenze 2024/25, ecco gli INTERPELLI delle scuole [AGGIORNATO] - Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO _ MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA ... 🔗orizzontescuola.it

Scuola precaria: per la FLC CGIL 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 e chiede nuovamente i numeri ufficiali al Ministro - E si tratta di dati aggiornati a dicembre 2024, quindi il numero oggi potrebbe anche essere più alto”. La FLC CGIL chiede a Valditara di confrontarsi su questi numeri. Il Sindacato è infatti ... 🔗orizzontescuola.it