Superman | Skyler Gisondo racconta l’importanza del suo Jimmy Olsen

Superman: Skyler Gisondo racconta l’importanza del suo Jimmy OlsenNonostante le innumerevoli voci sul casting di Superman: Legacy, ora noto come Superman, alla fine del 2023 era stato associato un solo nome al ruolo di Jimmy Olsen, ovvero l’attore Skyler Gisondo (Santa Clara Diet, Licorice Pizza). Questo è un raro caso in cui la scelta numero 1 dei fan per un personaggio si aggiudica effettivamente il ruolo.Jimmy Olsen è un personaggio dei fumetti ricco di fascino, con oltre 80 anni di storia come migliore amico di Superman. Tuttavia, si caccia così spesso nei guai che Olsen indossa spesso un orologio di segnalazione supersonico ad alta frequenza che, una volta attivato, segnala all’Uomo d’Acciaio che ha bisogno di essere salvato.Con tutta questa storia in mente, cosa ne pensa Gisondo dell’idea di interpretare un personaggio così leggendario? Intervenuto al podcast DC Studios Showcase, l’attore ha rivelato di essere ansioso di vedere una prima versione del film e di sperare di aver reso giustizia all’eredità del personaggio. Leggi su Cinefilos.it del suoNonostante le innumerevoli voci sul casting di: Legacy, ora noto come, alla fine del 2023 era stato associato un solo nome al ruolo di, ovvero l’attore(Santa Clara Diet, Licorice Pizza). Questo è un raro caso in cui la scelta numero 1 dei fan per un personaggio si aggiudica effettivamente il ruolo.è un personaggio dei fumetti ricco di fascino, con oltre 80 anni di storia come migliore amico di. Tuttavia, si caccia così spesso nei guai cheindossa spesso un orologio di segnalazione supersonico ad alta frequenza che, una volta attivato, segnala all’Uomo d’Acciaio che ha bisogno di essere salvato.Con tutta questa storia in mente, cosa ne pensadell’idea di interpretare un personaggio così leggendario? Intervenuto al podcast DC Studios Showcase, l’attore ha rivelato di essere ansioso di vedere una prima versione del film e di sperare di aver reso giustizia all’eredità del personaggio.

Su altri siti se ne discute

James Gunn festeggia Jimmy Olsen con una nuova foto di Skyler Gisondo - James Gunn festeggia Jimmy Olsen con una nuova foto di Skyler Gisondo Lo sceneggiatore e regista di Superman, James Gunn, ha celebrato un altro anniversario, questa volta di Jimmy Olsen – il suo debutto nella serie radiofonica “Le avventure di Superman” il 15 aprile 1940 – con un nuovo sguardo all’interpretazione di Skyler Gisondo del coraggioso fotografo. L’attore sembra proprio all’altezza della parte, se questa anteprima è indicativa. 🔗cinefilos.it

Rachel Brosnahan racconta che tipo di giornalista sarà Lois in Superman - Rachel Brosnahan racconta che tipo di giornalista sarà Lois in Superman Si è detto molto su come Superman affronterà cosa significa essere un giornalista moderno e l’attrice che interpreta Lois Lane, Rachel Brosnahan, ha già parlato di come l’intrepida reporter del Daily Planet gestirà le fake news, ma la vedremo impegnata in qualcosa di più del semplice lavoro in redazione? Che Lois sia una reporter televisiva o addirittura qualcuno che usa i social media per comunicare con i cittadini di Metropolis ha senso nel mondo di oggi. 🔗cinefilos.it

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Superman, Nicholas Hoult è Lex Luthor nelle nuove immagini dal set [FOTO]; Superman: Legacy, Skyler Gisondo entra nel cast nel ruolo di Jimmy Olsen (Esclusiva); David Corenswet è il nuovo Superman: ecco la prima foto ufficiale del reboot; Superman, cinque minuti di anteprima estesa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Superman, nuovi dettagli su Jimmy Olsen: "Io e David Corenswet amici nella vita reale" - L'attore di Jimmy Olsen, Skyler Gisondo, ha parlato del ruolo del suo personaggio in Superman di James Gunn e della sua amicizia con David Corenswet. 🔗cinema.everyeye.it

Superman, Isabela Merced svela di aver spoilerato per sbaglio il logo del film: "Me la sono vista brutta" - La star di Madame Web e Alien: Romulus ha raccontato una gaffe che ha commesso in merito al nuovo film diretto da James Gunn. 🔗movieplayer.it

Superman: Rachel Brosnahan svela il divertente momento in cui ha scoperto di essere la nuova Lois Lane - L'attrice, scelta per interpretare Lois Lane nel nuovo film di Superman diretto da James Gunn, ha svelato il buffo contesto in cui ha ricevuto la notizia del casting. 🔗msn.com