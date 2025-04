SuperEnalotto oggi lunedì 28 aprile 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

aprile 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto oggi lunedì 28 aprile 2025 chea scalare “recupera” quella non effettuata il 25 aprile. Sabato 26 nessuno ha centrato la sestina vincente e il jackpot a disposizione del "6" per l’estrazione di questa sera concorso è pari a 25.100.000 euro.L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni.SuperEnaLotto, Lotto e 10eLotto: raffica di vincite LombardiaSe vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi dalle ore 20 la diretta dell’estrazione:Articolo in aggiornamento SuperEnaLotto Quote Lotto SimboLotto 10eLotto SuperEnaLottoQuesti sono i numeri vincenti del SuperEnaLotto, che insieme compongono la sestina vincente: Numero Jolly:Numero Superstar: QuoteSuperEnaLottoPunti 6: punti 5+1 -punti 5 – punti 4 – punti 3 – punti 2 -SuperstarPunti 6SB:Punti 5+SB:Punti 5SS:4 stella -3 stella -2 stella – 1 stella -0 stella -LottoEcco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):Bari – Cagliari – Firenze – Genova – Milano – Napoli – Palermo – Roma – Torino – Venezia – Nazionale – SimboLottoEcco i numeri e i simboli vincenti del SimboLotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti: 10eLottoI numeri vincenti del 10eLotto: Numero Oro: Numero Doppio Oro: Extra:Gioco d’azzardoIl gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi lunedì 28 aprile 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto Leggi su Ilgiorno.it Milano, 28– Nuovadie 10e28chea scalare “recupera” quella non effettuata il 25. Sabato 26 nessuno ha centrato la sestina vincente e il jackpot a disposizione del "6" per l’di questa sera concorso è pari a 25.100.000 euro.L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni.e 10e: raffica di vincite LombardiaSe vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi dalle ore 20 la diretta dell’:Articolo in aggiornamentoQuoteSimbo10eQuesti sono ivincenti del, che insieme compongono la sestina vincente: Numero Jolly:Numero Superstar: QuotePunti 6: punti 5+1 -punti 5 – punti 4 – punti 3 – punti 2 -SuperstarPunti 6SB:Punti 5+SB:Punti 5SS:4 stella -3 stella -2 stella – 1 stella -0 stella -Ecco tutti iestratti sulle dieci ruote delpiù quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto ioro):Bari – Cagliari – Firenze – Genova – Milano – Napoli – Palermo – Roma – Torino – Venezia – Nazionale – SimboEcco ie i simboli vincenti del Simbo, un gioco gratuito abbinato alin cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti: 10evincenti del 10e: Numero Oro: Numero Doppio Oro: Extra:Gioco d’azzardoIl gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica.

