Supercoppa Serie C | l’Avellino apre le danze al Partenio-Lombardi

l’Avellino torna protagonista. Dopo aver conquistato la promozione in Serie B, i biancoverdi si preparano ora a inseguire un altro prestigioso traguardo: la Supercoppa Serie C 20242025.La Lega Pro ha ufficializzato i sorteggi: sarà proprio l’Avellino ad aprire il torneo ospitando il Padova sabato 3 maggio alle ore 19:00 allo Stadio Partenio-Lombardi. Un’occasione importante per i lupi, che potranno contare sul calore del pubblico amico per iniziare al meglio la corsa verso un nuovo trofeo.IL FORMAT DELLA SupercoppaLa Supercoppa si disputa in un girone a tre squadre, composto da Avellino, Virtus Entella e Padova:1ª giornata (3 maggio): Avellino-Padova2ª giornata (10 maggio): in campo la Virtus Entella contro la perdente della prima partita, o contro l’Avellino in caso di pareggio3ª giornata (17 maggio): sfida tra le due squadre che non si sono ancora affrontateAl termine di ogni gara verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta. Anteprima24.it - Supercoppa Serie C: l’Avellino apre le danze al Partenio-Lombardi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutitorna protagonista. Dopo aver conquistato la promozione inB, i biancoverdi si preparano ora a inseguire un altro prestigioso traguardo: laC 20242025.La Lega Pro ha ufficializzato i sorteggi: sarà proprioad aprire il torneo ospitando il Padova sabato 3 maggio alle ore 19:00 allo Stadio. Un’occasione importante per i lupi, che potranno contare sul calore del pubblico amico per iniziare al meglio la corsa verso un nuovo trofeo.IL FORMAT DELLALasi disputa in un girone a tre squadre, composto da Avellino, Virtus Entella e Padova:1ª giornata (3 maggio): Avellino-Padova2ª giornata (10 maggio): in campo la Virtus Entella contro la perdente della prima partita, o controin caso di pareggio3ª giornata (17 maggio): sfida tra le due squadre che non si sono ancora affrontateAl termine di ogni gara verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta.

