Supercoppa Italiana Inter Simonelli | Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…

Supercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti.» Le parole del presidente della Lega Serie AIntervenuto in conferenza stampa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato della Supercoppa Italiana, competizione che in caso di conferma della final four, potrebbe vedere l’Inter tra le protagoniste.Supercoppa Italiana IN Arabia? – «Mancano ancora due giorni alla scadenza, Abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte – Inter e Napoli per il campionato poi vedremo chi sarà la prima, Milan e Bologna come finaliste di Coppa Italia – io credo sia un panel abbastanza appetibile. La scelta è loro, contiamo di averla entro il 30 o giù di lì. Abbiamo altre alternative sul tavolo allettanti, non ci fasciamo la testa e Abbiamo già delle alternative Interessanti. Internews24.com - Supercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» Leggi su Internews24.com : «allettanti.» Le parole del presidente della Lega Serie Avenuto in conferenza stampa, Ezio, presidente della Lega Serie A, ha parlato della, competizione che in caso di conferma della final four, potrebbe vedere l’tra le protagoniste.IN? – «Mancano ancora due giorni alla scadenza,già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte –e Napoli per il campionato poi vedremo chi sarà la prima, Milan e Bologna come finaliste di Coppa Italia – io credo sia un panel abbastanza appetibile. La scelta è loro, contiamo di averla entro il 30 o giù di lì.sul tavolo allettanti, non ci fasciamo la testa egià delleessanti.

Su questo argomento da altre fonti

Supercoppa italiana 2025/26: come sarà il format della competizione? Arriva l’annuncio del Presidente Simonelli, tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Supercoppa italiana 2025/26: quale sarà il format della competizione della prossima stagione? Arriva l’annuncio del Presidente Simonelli Tutto confermato: la Supercoppa italiana 2025/26 sarà un format a quattro squadre come in queste ultime due stagioni, con la Juventus che ha preso parte all’ultima edizione venendo eliminata in semifinale dal Milan. Ecco la lettera del Presidente di Lega Simonelli. 🔗juventusnews24.com

Simonelli sulla Supercoppa Italiana: «Dispiace per i tifosi, ecco perché giocheremo all’estero» - di RedazioneSimonelli ha detto la sua sulla Supercoppa Italiana: le parole sulla prossima edizione del torneo A margine dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato anche della prossima Supercoppa italiana, vinta nell’ultima edizione dal Milan in finale contro l‘Inter. Le dichiarazioni. IL FORMAT – «Per la Supercoppa entro il 30 aprile gli arabi hanno il diritto di scegliere la formula, se confermare la final four come abbiamo deliberato, loro hanno due scelte sulle prossime quattro stagioni. 🔗internews24.com

Supercoppa Italiana Inter, confermato il format a 4 in Arabia Saudita? Spunta un clamoroso scenario - di RedazioneSupercoppa Italiana Inter, confermato il formata a 4 in Arabia Saudita? Spunta un clamoroso scenario sulla competizione Come riferito da Tuttosport, essendo stato confermato qualche settimana fa il format a 4 squadre anche per la Supercoppa Italiana della prossima stagione, l’Inter, dovrebbe essere quasi sicuramente qualificata in caso di Scudetto o secondo posto in campionato. Tuttavia ci sono ancora un paio di nodi da sciogliere: l’Arabia Saudita, che può ospitare da contratto ancora 2 delle prossime 4 edizioni, deve ancora ufficializzare la decisione anche se la presenza ... 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A, Simonelli: Avrei fatto giocare Inter-Roma sabato sera. Atalanta-Lecce? Rinvio non obbligatorio, fatto il massimo; Simonelli: Supercoppa, ecco la situazione. Capisco i tifosi, ma all'estero ci sono benefici; Simonelli: Esperienza positiva; Simonelli: «Importante la Supercoppa in Arabia per far conoscere il calcio italiano nel mondo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A, Simonelli: "Avrei fatto giocare Inter-Roma sabato sera. Atalanta-Lecce? Rinvio non obbligatorio, fatto il massimo" - La Lega Serie A svelerà il calendario per il campionato 2025/26 il prossimo 6 giugno e attende a breve novità per la Supercoppa Italiana. Ezio Maria Simonelli. 🔗msn.com

Supercoppa, Simonelli: “Format a 4? Squadre appetibili, l’impressione è che…” - Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha parlato anche della prossima Supercoppa Italiana oggi in conferenza ... 🔗fcinter1908.it

Serie A, Simonelli: “Fatto il massimo sul rinvio di Atalanta-Lecce” - Le parole nella conferenza stampa del presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli: tanti i temi toccati ... 🔗gianlucadimarzio.com