Superbike il CEO Gregorio Lavilla preoccupato | se non rallentiamo le moto dovremo dare binocoli agli spettatori!

motoGP sarà oggetto di una rivoluzione tecnica, pensata allo scopo di ridurre le prestazioni per preservare la sicurezza. Banalmente, lo sviluppo dell’aerodinamica, dell’elettronica e degli pneumatici sta portando a performance tali da richiedere standard sempre più elevati.Anche la Superbike si è resa conto di doversi muovere nella stessa direzione. D’altronde, l’incremento della velocità genera sfide e problematiche fisiche difficili da gestire (soprattutto legate all’ampiezza delle vie di fuga e all’omologazione dei circuiti). Però non si può seguire la stessa strada del motomondiale, dove una delle misure prese per calmierare le prestazioni sarà la riduzione della cilindrata a 850 cc.“Noi non possiamo farlo” ha detto Gregorio Lavilla, il CEO della categoria, alla testata speedweek. Oasport.it - Superbike, il CEO Gregorio Lavilla preoccupato: “se non rallentiamo le moto, dovremo dare binocoli agli spettatori!” Leggi su Oasport.it Come sappiamo, nel 2027 laGP sarà oggetto di una rivoluzione tecnica, pensata allo scopo di ridurre le prestazioni per preservare la sicurezza. Banalmente, lo sviluppo dell’aerodinamica, dell’elettronica e degli pneumatici sta portando a performance tali da richiedere standard sempre più elevati.Anche lasi è resa conto di doversi muovere nella stessa direzione. D’altronde, l’incremento della velocità genera sfide e problematiche fisiche difficili da gestire (soprattutto legate all’ampiezza delle vie di fuga e all’omologazione dei circuiti). Però non si può seguire la stessa strada delmondiale, dove una delle misure prese per calmierare le prestazioni sarà la riduzione della cilindrata a 850 cc.“Noi non possiamo farlo” ha detto, il CEO della categoria, alla testata speedweek.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi, è rottura tra Trump e Musk, amplificata dallo scontro tra il ceo di Tesla e il consigliere al Commercio - RETROSCENA - Sempre più gelo tra il tycoon ed il ceo di Tesla e SpaceX. E a sostegno di ciò c'è un retroscena che il Giornale d'Italia è riuscito a raccogliere dal deep State È rottura tra Trump e Musk. I dazi sono il tema su cui i rapporti si sarebbero compromessi, in quanto le linee del tycoon e quella 🔗ilgiornaleditalia.it

Nissan meno ‘giapponese’, lascia ceo Uchida arriva il messicano Espinosa - (Adnkronos) – Le difficoltà emerse con il tentativo (fallito) di fusione con Honda costano caro ai vertici di Nissan Motor Co. Così la casa giapponese – confermando voci che circolavano da giorni – ha formalizzato l'uscita di scena di Makoto Uchida, il ceo che ha guidato il gruppo dalla fine del 2019. Al suo posto […] 🔗periodicodaily.com

Irlanda, la "vendetta" di un ristorante contro il CEO di Ryanair O'Leary, nel conto sovrapprezzi per "spazio extra per le gambe” e "posti a sedere prioritari” - L'episodio è avvenuto al ristorante Luvida a Dublino, diventando in breve virale sui social Un ristorante si è "vendicato" delle tariffe extra di Ryanair, facendo pagare al CEO della compagnia aerea un conto particolare. L'episodio è avvenuto a Dublino, al ristorante Luvida, dove Micheal O'Le 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

‘SBK diventerà sempre più complesso’ – Gregorio Lavilla; Nel 2024 partirà il primo Campionato del Mondo di Motociclismo FIM femminile; World wcr: una gara di moto al femminile; SBK 2025: senza Toprak la prima è di Bulega e Ducati, la seconda di Rea e Yamaha. E a Phillip Island sarà pit stop come in F1. 🔗Approfondimenti da altre fonti