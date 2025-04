Superbike GP Italia 2025 | programma orari tv streaming

Superbike 2025. Si sbarcherà nei nostri confini, dato che il campionato dedicato alle moto derivate di serie sarà di scena in quel di Cremona, ormai entrata in calendario per la seconda stagione. Ci attende una tappa di capitale importanza per il Gran Premio d’Italia.Arriviamo all’appuntamento di Cremona con una classifica generale che è andata a compattarsi parecchio. Nicolò Bulega, dopo il doppio ritiro di Assen, infatti, è sempre al primo posto ma con 136 punti, contro i 115 di Toprak Razgatlioglu, mentre è terzo Andrea Locatelli con 107. Quarta posizione per Alvaro Bautista con 86 mentre in quinta troviamo Danilo Petrucci con 81.Come seguire l’evento in tv? Il weekend del GP d’Italia sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) che proporrà i momenti salienti della tappa di Cremona. Oasport.it - Superbike, GP Italia 2025: programma, orari, tv, streaming Leggi su Oasport.it Si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda il Campionato Mondiale di. Si sbarcherà nei nostri confini, dato che il campionato dedicato alle moto derivate di serie sarà di scena in quel di Cremona, ormai entrata in calendario per la seconda stagione. Ci attende una tappa di capitale importanza per il Gran Premio d’.Arriviamo all’appuntamento di Cremona con una classifica generale che è andata a compattarsi parecchio. Nicolò Bulega, dopo il doppio ritiro di Assen, infatti, è sempre al primo posto ma con 136 punti, contro i 115 di Toprak Razgatlioglu, mentre è terzo Andrea Locatelli con 107. Quarta posizione per Alvaro Bautista con 86 mentre in quinta troviamo Danilo Petrucci con 81.Come seguire l’evento in tv? Il weekend del GP d’sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) che proporrà i momenti salienti della tappa di Cremona.

