Super Technos World Recensione | Il ritorno dei grandi classici Techn?s

Super Technos World: River City & Technos Arcade Classics rappresenta un’operazione di recupero e celebrazione che farà felici sia i nostalgici sia chi si avvicina per la prima volta al catalogo Techn?s Japan. Curata da Arc System Works e pubblicata nel 2025, questa raccolta rende finalmente omaggio a uno degli sviluppatori più influenti degli anni ’80 e ’90, offrendo una finestra autentica su quell’epoca che ha segnato la nascita di tanti generi amati ancora oggi.Dodici titoli leggendari, tra classici e raritàIl cuore della raccolta sono i 12 giochi selezionati, scelti per mostrare l’incredibile varietà e inventiva degli sviluppatori Techn?s. Si spazia dal mitico Double Dragon, caposaldo dei picchiaduro a scorrimento, a Renegade (Nekketsu K?ha Kunio-kun), vero antesignano delle risse scolastiche nipponiche piene di humor, fino all’intramontabile Super Dodge Ball, mix frenetico tra sport e arcade dall’inconfondibile stile esagerato. Gamerbrain.net - Super Technos World Recensione: Il ritorno dei grandi classici Techn?s Leggi su Gamerbrain.net : River City &Arcade Classics rappresenta un’operazione di recupero e celebrazione che farà felici sia i nostalgici sia chi si avvicina per la prima volta al catalogo Techn?s Japan. Curata da Arc System Works e pubblicata nel 2025, questa raccolta rende finalmente omaggio a uno degli sviluppatori più influenti degli anni ’80 e ’90, offrendo una finestra autentica su quell’epoca che ha segnato la nascita di tanti generi amati ancora oggi.Dodici titoli leggendari, trae raritàIl cuore della raccolta sono i 12 giochi selezionati, scelti per mostrare l’incredibile varietà e inventiva degli sviluppatori Techn?s. Si spazia dal mitico Double Dragon, caposaldo dei picchiaduro a scorrimento, a Renegade (Nekketsu K?ha Kunio-kun), vero antesignano delle risse scolastiche nipponiche piene di humor, fino all’intramontabileDodge Ball, mix frenetico tra sport e arcade dall’inconfondibile stile esagerato.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Captain America: Brave New World | Recensione del Film - Abbiamo visto Captain America: Brave New World, il primo dei tre film Marvel in arrivo nel corso del 2025. Questa è la nostra recensione. Il nuovo film Marvel dedicato al celebre supereroe Captain America, il primo senza lo Steve Rogers di Chris Evans, è stato diretto da Julius Onah, con un cast formato da Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Tim Blake Nelson e tanti altri volti più o meno noti dell’MCU. 🔗universalmovies.it

Jurassic World – La rinascita: lo spot dal Super Bowl LIX! - Jurassic World – La rinascita: lo spot dal Super Bowl LIX! Il primo trailer di Jurassic World – La rinascita è uscito all’inizio di questa settimana, ma la Universal Pictures ha comunque scatenato i dinosauri al Super Bowl con un epico spot televisivo di un minuto. Nel filmato, vediamo la squadra protagonista interagire di più rispetto al trailer e nuovi scorci dei dinosauri con cui sarà costretta a confrontarsi (inclusa la creatura simile a Rancor che fa sembrare questo film più un film horror che l’azione-avventura prevista). 🔗cinefilos.it

“We are the world”: la super hit solidale compie 40 anni - We Are The World: il brano scritto da Lionel Ritchie e Michael Jackson e che ha riunito le star della musica oltreoceano veniva pubblicato il 7 marzo del 1985. Pochi mesi prima, Do They Know It’s Christmas, scritto da Bob Geldof e Midge Ure arrivato nell’AirPlay radiofonico nel Natale 1984, aveva raggiunto la vetta delle classifiche in diversi paesi. Colpito dalla carestia che aveva attraversato l’Africa, il cantautore aveva firmato a quattro mani con Midge Ure la super hit e per l’incisione aveva radunato Sting, Simon Le Bon, gli U2, Phil Collins, Boy George, Tony Hadley e George Michael ... 🔗metropolitanmagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Super Technos World: River City & Technos Arcade Classics: Recensione; Lunar Remastered Collection - Un'epica raccolta che riporta in vita due leggendari classici JRPG degli anni '90- Recensione; Sonic X Shadow Generations uscirà su Switch 2 come gioco di lancio; Super Technos World: River City & Arcade Classics ! in arrivo il 24. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Super Technos World: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot - Super Technos World: River City & Technos Arcade Classics è una raccolta che rende omaggio a uno degli sviluppatori più iconici degli anni ’80 e ’90: Technos Japan. Questa ... 🔗techgaming.it