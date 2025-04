Super Pedro non basta ma la Lazio rimedia un pari contro il Parma Blitz salvezza per il Cagliari a Verona

Lazio-Parma 2-2 Marcatori : 3'pt e 1'st Ondrejka, 34'st e 39'st Pedro. Lazio (4-2-3-1) : Mandas 6.5; Marusic 5.5, Gila 5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6.5; Rovella 5.5 (26'st Vecino 6), Guendouzi 5.5; Isaksen 5 (26'st Tchaouna 6), Dia 4.5 (12'st Pedro 8), Zaccagni 6 (26'st Noslin 5.5); Castellanos 5.5. In panchina: Furlanetto, Provedel, Gigot, Hysaj, Provstgaard, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic. Allenatore:.

Fortitudo, soliti alti e bassi. Non basta super Gabriel. Ad Avellino arriva un ko - 79 FORTITUDO BOLOGNA 73 BASKET: Mussini 15, Jurkatamm 13, Lewis 24, Earlington 14, Bortolin 10; Sabatino, Maglietti 3, Verazzo, Nikolic, Codeluppi ne, Perfigli ne. All. Crotti. FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Panni 2, Aradori 2, Mian 13, Freeman 8; Gabriel 27, Bolpin 2, Cusin 8, Battistini 3, Menalo ne. All. Caja. Arbitri: Barbiero, D’Amato, Lupelli. Note: parziali 16-22, 36-31, 59-46. 🔗sport.quotidiano.net

Super Ahmad non basta, frenata Vuelle - Gruppo Mascio 103 Carpegna Prosciutto 98 d2ts GRUPPO MASCIO : Loro 2, Bossi 17, Williams 21, Bertini 17, Bergo ne, Costi 5, Bogliardi 2, Guariglia 5, Simmons 25, Haidara ne, Moretti 9. All. Ciani. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 6, Cornis, Maretto 5, Imbrò 2, De Laurentiis 6, King 13, Bucarelli 11, Lombardi 6, Zanotti 4, Ahmad 45. All. Leka. Arbitri: Radaelli, Lupelli, Rezzoagli. Parziali: 20-18, 46-48, 68-65, 77-77, 83-83. 🔗ilrestodelcarlino.it

